بعلم ترامب واحده.. محمد بن سلمان يتسلم اليوم ولاية العهد تمهيداً لتسلم العرش السعودي قريباً
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قلق اسرائيلي بالغ من امتلاك حزب الله لصاروخ “ذو الفقار” الايراني

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