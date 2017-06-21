علي صالح يحمّل الاخوان المسلمين مسؤولية خراب اليمن ويطالبهم بالاعتذار للشعب

حمل الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، جماعة “الإخوان المسلمين” وثورة 2011 التي قادتها، المسؤولية عما آلت اليه الاوضاع في اليمن.

واتهم علي عبدالله صالح في كلمة له خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب المؤتمر الشعبي العام، مساء امس الثلاثاء “عناصر إرهابية تابعة للإخوان المسلمين مرتبطة بالتنظيم في الخارج، بالتسبب في نكبة اليمن، من خلال رفضها التبادل السلمي للسلطة”.

وأضاف صالح، “لو كانوا مسلمين لأسلموا الناس من الأذى وما تعرّض له الوطن، هذه عناصر إرهابية متطرفة، والعدوان على اليمن بدأ من 2011 بالتآمر على الثورة اليمنية وتدمير المنجزات التي تم تحقيقها خلال 54 عاماً”.

وطالب الرئيس اليمني السابق من اتهمهم “بالتحالف مع الإخوان المسلمين في 2011 أن يعترفوا بأن تحالفهم كان خطأ أوصل اليمن إلى ما وصلت إليه، وأن عليهم ان يعتذروا للشعب اليمني ويعتذروا لما حصل منهم عندما اعتصموا في أحياء الجامعة بقيادة الإخوان المسلمين”.

وجدد علي عبدالله صالح “دعوة التحالف العربي إلى التحاور وجهاً لوجه”، مشدداً على أن “الشرعية لمن هو داخل اليمن وليس خارجه”.

وأكد صالح “استمرار تحالف” حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه مع جماعة “أنصار الله” [الحوثيين] في مواجهة ما أسماه عدوان التحالف، مشيراً إلى أن “التحالف القائم بينهما لن يتأثر بأي مهاترات إعلامية بين أشخاص محسوبين على الكيانين”.

وأضاف أن “الشعب اليمني سينتصر على التحالف المكون من 17 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسرائيل”، واصفا صمود اليمنيين أكثر من عامين بالشيء العظيم أمام “تحالف يملك قوة جبارة مقابل الامكانيات المتواضعة للشعب اليمني”.