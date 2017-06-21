بعلم ترامب واحده.. محمد بن سلمان يتسلم اليوم ولاية العهد تمهيداً لتسلم العرش السعودي قريباً
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جرينتش+2 10:38
انحدار شديد في مستوى الحريات العامة والحق بالتعبير لدى كل الدول العربية

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