هيئة كبار العلماء السعودية تعتبر الاخوان المسلمين خوارج على الدول العربية

هاجمت هيئة كبار العلماء في السعودية جماعة الإخوان المسلمين. يأتي ذلك بعد وضع الرياض جماعة الإخوان المسلمين والعديد من قياداتها على قائمة الإرهاب السعودية.

وقالت الهيئة في عدة تغريدات نقلتها صحيفة الرياض السعودية إن “جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل المناهج الصحيحة”، مبينة أنهم “حزبيون يريدون التوصل إلى الحكم، ولا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “جماعة الإخوان ليس لهم عناية بالعقيدة، ولا بالسنة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة؛ إن لم يكن في البدايات ففي النهايات”.

وفي تغريدة أخرى، قالت الهيئة: “البيعة تؤخذ لولي أمر المسلمين، لا تؤخذ لرئيس جماعة أو لأمير جماعة، وإنما تؤخذ لولي أمر المسلمين العام”.

مضيفة: “كل جماعة تضع لها نظاما ورئيسا، وتأخذ له بيعة، ويريدون الولاء لهم، هؤلاء يفرقون الناس”.

وحكمت الهيئة أنه “ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الأحزاب والجماعات، بل فيهما ما يذم ذلك، “إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء”.