صرف جوازات سفر للاردنيين بالخارج دون الحاجة لموافقة المخابرات

ألغت الحكومة، شرط موافقة دائرة المخابرات العامة، لإصدار جواز سفر، للأردنيين في الخارج، المطلوبين على قضايا في للأردن.

وحسب تعديل على التعليمات الخاصة بإصدار الجوازات العادية، للأردنيين خارج المملكة، يُلغى شرط موافقة المخابرات، لإصدار جواز سفر للشخص الذي بحقه طلب قضائي، كمتهم أو محكوم.

وكانت التعليمات السابقة تشترط “موافقة دائرة المخابرات العامة، إذا كان طالب الحصول على جواز سفر بحقه طلبات قضاية كمتهم أو محكوم؛ بناء على توصية مديرية الأمن العام”.

وكان وزير الداخلية الأسبق، حسين المجالي، وضع هذا الشرط، في عام 2015.