المغرد السعودي "مجتهد" يكشف خطة عسكرية وضعها ابن زايد وابن سلمان لخلع امير قطر ولكن امريكا تدخلت لاحباطها
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سيناتور أمريكي يكشف ان التقارير الاستطلاعية تؤكد تعاظم شعبية الاسد

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