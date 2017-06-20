سيناتور أمريكي يكشف ان التقارير الاستطلاعية تؤكد تعاظم شعبية الاسد

صرح السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك، إن الرئيس السوري بشار الأسد سيفوز بأغلبية ساحقة تصل إلى 90% في الانتخابات المتوقع إجراؤها في المستقبل القريب.

واستشهد بلاك، السيناتور عن ولاية فيرجينيا، بمعلومات من مصادر مخابراتية، وقال في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أمس الاثنين: لقد عملت مع عدد من الأشخاص الذين جمعوا معلومات من سوريا وأعدوا بها تقارير تحتوي على معلومات خطيرة، من بينها أن الأسد سيحصل على نحو نسبة 90% من أصوات الناخبين السوريين حتى في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية.

ووصف بلاك الرئيس بشار وقرينته السيدة أسماء الأسد بأنهما لا يطمعان في الثروة من منصبهما بعكس الكثير من قادة العالم، بل أنهما يضحيان بأنفسهما من أجل مستقبل آمن لوطنهما.

وشدد بلاك في الوقت ذاته على ضرورة وحدة الجيش السوري، قائلًا إن الجيش السوري يضم مسيحيين وعلويين وسنة وشيعة ودروز، يقاتلون جميعاً من أجل هدف واحد وهو الحفاظ على سوريا.