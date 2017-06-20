المغرد السعودي "مجتهد" يكشف خطة عسكرية وضعها ابن زايد وابن سلمان لخلع امير قطر ولكن امريكا تدخلت لاحباطها
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جرينتش+2 04:27
الاردنيون يتصدرون قائمة امراء “جبهة النصرة” في الغوطة السورية

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