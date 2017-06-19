لندن تشهد عملية ارهابية صليبية اوقعت قتيلاً و10 جرحى من المسلمين الذين كانوا مجتمعين امام مسجد فينسبري

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن حادث الدهس الذي استهدف مجموعة من المارّة أمام “المسجد الكبير” شمالي لندن، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، يتم التعامل معه باعتباره “هجومًا إرهابيًا محتملًا”.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، صباح اليوم الإثنين، بأن ماي ستترأس اليوم اجتماعًا طارئًا للجنة الطوارئ الأمنية المعروفة باسم “الكوبرا” بالحكومة، لبحث الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.

وقالت الشرطة البريطانية في وقت سابق، إن “شاحنة صغيرة صعدت بعد منتصف الليل على الرصيف أمام مسجد فينسبري بارك، الذي يعرف باسم المسجد الكبير شمالي لندن، ودهست عددًا من المارة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، نقل 8 منهم إلى 3 مستشفيات مختلفة، في حين عولج اثنان آخران من جراح طفيفة”.

وأضاف متحدث باسم الشرطة، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الجاني (48 عاما) الذي تشير تقارير إعلامية إلى أنه عنصري صليبي معاد للمسلمين.

من جانبه، قال مجلس مسلمي بريطانيا إن الشاحنة دهست جموع المصلين “عمدا”.

وأكد المجلس على موقع “تويتر” أن “سيارة فان دهست المصلين لدى خروجهم من مسجد فينسبري بارك”.

وفي ردود الأفعال، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن إنه يشعر بصدمة كبيرة من حادث الدهس، في حين قالت رئيسة الحكومة تيريزا ماي “إنه حادث رهيب، وأتعاطف مع الذين أصيبوا قرب المسجد”

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء مسجد فينسبري بارك محمد كزبر إن شهود عيان أكدوا أن الشرطة اعتقلت منفذ الهجوم، في حين فر اثنان آخران كانا بصحبته.

وأكد كزبر، في تصريحات صحفية، أن المسجد تلقى في الأيام الماضية عدة تهديدات عبر اتصالات هاتفية، مشيرا إلى أن إدارته أبلغت الشرطة البريطانية بهذه التهديدات، وأن الفترة الأخيرة شهدت عدة اعتداءات على مسلمين، خصوصا النساء المسلمات.

هذا الحادث الارهابي الصليبي كان اليوم محل استنكار الحكومة الاردنية, حيث ندد به الدكتور محمد المومني, وزير الدولة لشؤون الاعلام الذي اكد ان هذه الجريمة الارهابية تجسد السلوك الاجرامي للعصابات الارهابية باستهدافها للمصلين, بهدف تكريس الكراهية والحقد بين اتباع الديانات في العالم.

واعرب المومني عن رفض الاردن للارهاب بجميع اشكاله والذي يهدف منفذوه الى بث الحقد والكراهية واشاعة الفوضى، مجددا دعوة الاردن للمجتمع الدولي من اجل تضافر الجهود في مواجهة الارهاب والفكر المتطرف.

كما اعرب المومني عن تضامن الحكومة الاردنية مع الحكومة البريطانية وتعاطفها مع اسر الضحايا والمصابين.