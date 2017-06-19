لانه من شجرة مباركة.. زيت الزيتون يمنع الاصابة بسرطان الدماغ

إلى جانب ما يشتهر به زيت الزيتون من فوائد عديدة أظهرت دراسة اسكتلندية حديثة أن هناك عنصراً غذائياً رئيسياً في زيت الزيتون قد يساعد في منع الإصابة بسرطان الدماغ.

وتوصل الباحثون الذين أجروا الدراسة في جامعة أدنبره إلى أن زيت الزيتون يحتوي على مركب يطلق عليه حمض الأوليك ثبت أنه يمنع الجينات المسببة للسرطان من النشاط في خلايا الدماغ.

ورغم أنه لم يتضح للباحثين ما إن كانت زيادة استهلاك الأشخاص لزيت الزيتون قد تمنع الإصابة بسرطان الدماغ, إلا أن النتائج البحثية التي تم التوصل إليها قد تقود إلى ابتكار طرق علاجية جديدة لذلك المرض القاتل.

ونقلت بهذا الخصوص صحيفة الدايلي ميل البريطانية عن الباحث الرئيسي بالدراسة دكتور غراسجان ميكلوسكي قوله: “بينما ما نزال غير قادرين على القول إن إضافة زيت الزيتون للنظام الغذائي يساعد على منع الإصابة بسرطان الدماغ إلا أن النتائج التي توصلنا إليها تُبَيِّن أن حمض الأوليك يمكنه دعم إفراز الجزيئات الكابحة للأورام في الخلايا التي يتم إنمائها بالمختبر. وقد تساعد الدراسات التي ستجرى لاحقاً في تحديد الدور الذي ربما يلعبه زيت الزيتون للحفاظ على صحة الدماغ”.