لانه من شجرة مباركة.. زيت الزيتون يمنع الاصابة بسرطان الدماغ

لندن تشهد عملية ارهابية صليبية اوقعت قتيلاً و10 جرحى من المسلمين الذين كانوا مجتمعين امام مسجد فينسبري
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