قطر تسرب نصوص اتفاقية سرية مبرمة بين ترامب ومحمد بن سلمان

حصلت وكالة أنباء آسيا من مصدر قطري رسمي على نص مثبت بوثيقة بالنسبة اليهم ولم يجر التثبت من النص من مصدر سعودي بعدما رفض الناطق باسم ديوان الملك سعود القحطاني الرد على اسئلتنا.

وقد كشفت الوثيقة السرية السعودية عن اتفاق كامل بين ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينص الاتفاق على تعهد بن سلمان بتنفيذ البرنامج الانتخابي لترامب وما أطلقه من وعود خلال حملته الانتخابية مقابل تعهد ترامب بدعم تثبيت بن سلمان كملك السعودية وتحويل قانون جاستا ضد قطر.

وكشفت الوثيقة ان بن سلمان رفع خطة كاملة للرئيس الامريكي دونالد ترامب بعيد انتخابه وقبل تسلمه مقاليد ادارة البيت الابيض تتضمن في معظمها بنود صفقات واستثمارات بمئات مليارات الدولارات تحت عنوان المواءمة مع اهداف البرنامج الانتخابي.

الخطة التي اطلق عليها بن سلمان اسم مبادرات رؤية المملكة العربية السعودية للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية.. وذيّلها بعنوان فرعي ” عرض مقدم لرئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتخب” وافق عليها ترامب على ان يتم تنفيذها على مراحل.

تنص الخطة في بندها الاول على زيادة استثمارات السعودية في الولايات المتحدة بقيمة تصل الى 2000 مليار دولار خلال السنوات الاربعة القادمة (لتأمينها سيبيعون كل املاك الدولة واصولها لتصبح الخدمات المجانية للمواطن شركات خاصة تجبي فواتيرها من الناس) وفي بندها الثاني تتعهد بالتنسيق مع الدول الخليجية لانشاء صندوق تمويل مشاريع استثمارية في البنية التحتية الامريكية بقيمة تتراوح من 50 الى100 مليار دولار للمساهمة في تركيز جهود الاستثمار وفق اولويات البرنامج الانتخابي.

وتشمل الخطة عددا كبيرا من الاتفاقيات والالتزامات السعودية مع واشنطن في مجالات الاستثمار والشراكات الاقتصادية وشراكة استراتيجية في مجال الطاقة والنفط.

وتحت عنوان “تأثير المبادارات الاقتصادية على البرنامج الانتخابي للادارة الامريكية الجديدة”.. تؤكد الخطة أن المملكة ستساهم في تأمين 25 مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة تحقيقا لهدف البرنامج الانتخابي, اما في السياسة فتشدد خطة بن سلمان على الشراكة الفعلية بين السعودية والولايات المتحدة بشأن الازمة السورية, وتعلن حرص السعودية على لعب دورها الرئيسي في اي حل سياسي تقترحه الولايات المتحدة الامريكية بما في ذلك خيار بقاء الاسد في الحكم.

ولتعزيز الدور الامريكي عالميا وتوظيف بطاقات التأثير السعودية تقترح الخطة تمكين الولايات المتحدة الامريكية من التلويح بالضغط على المملكة لرفع قدرتها الانتاجية الى 15 مليون برميل نفط يوميا لتعزيز موقف واشنطن التفاوضي مقابل روسيا.

وتقترح الخطة انشاء منطقة تجارية امريكية على ساحل البحر الاحمر تخضع للانظمة الامريكية وتكون بوابة امريكا لافريقيا والشرق الاوسط.

وفي صفحتها الثامنة تقرر الخطة التعاقد مع وزارة الدفاع الامريكية لتوفير معلومات عن الاهداف في اليمن بمبلغ 200 مليون دولار, وتمنح السعودية بموجب الخطة الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في البحر الاحمر.

وتذكر الخطة في السياق الاستثماري بأن حجم الاصول السعودية في امريكا يبلغ ترليون دولار وعلى مستوى تعزيز التواصل المجتمعي تقضي الخطة بما يلي :

1- الاستمرار في ابتعاث الطلبة السعوديين الى الولايات المتحدة, مشيرا الى ان اكثر الطلاب السعوديين قد ابتعثوا الى الولايات المتحدة منذ العام 2000

2- السماح للمرأة السعودية بالقيادة وتعزيز حقوقها وفق التعاليم الاسلامية والمفاهيم التي تدعمها الولايات, وزيادة عدد برامج التواصل الثقافي لاسيما في مجال تدريب وتمكين المرأة بما يبرز جهود الرئيس المنتخب في تعزيز حقوق المرأة مقابل هذه التعهدات من بن سلمان تعهد الرئيس ترامب بالآتي..

العمل على دعم انتقال هادئ للسلطة في المملكة العربية السعودية الى ولي ولي العهد محمد بن سلمان من خلال تعزيز دوره في داخل السعودية وفي المنطقة, ودعم سياسته في اليمن والخليج العربي..

استخدام الرئيس ترامب صلاحياته وعلاقاته بالكونغرس الامريكي لتحويل قانون *جاستا* من تغريم السعودية على خلفية احداث 11 سبتمبر الى قطر كونها دولة تدعم الارهاب, وهي التي سبق ان منحت جوازات سفر قطرية للارهابيين السعوديين, كما تأوي جماعات داعمة للارهاب مثل الاخوان المسلمين والضغط الامريكي على حكومة قطر سيؤدي الى تغيير سلوكها في هذا الخصوص.