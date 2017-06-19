عيد الفطر يوم الاحد المقبل.. كل عام وانتم بخير

أكّد “المشروع الإسلامي لرصد الأهلة” أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الأحد المقبل، سيصادف أول أيام “عيد الفطر”.

وجاء في بيان مشروع الرصد، أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1438 هـ) يوم السبت المقبل؛ حيث أن ذلك سيكون ممكنا في عدة دول إسلامية باستخدام التلسكوب وتقنية التصوير الفلكي أيضا، مع انعدام إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي.

وعليه فمن المتوقع أن يكون العيد في معظم الدول العربية والإسلامية يوم الأحد المقبل, أما بالنسبة للدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة أو التي لا تقبل الشهادات إذا تعارضت مع الحسابات الفلكية العلمية ؛ فمن المتوقع أن يكون العيد فيها يوم الإثنين القادم.

جدير بالذكر ان “المشروع الإسلامي لرصد الأهلة” قد أنشئ قبل نحو عشرين عاما ويضم في عضويته أكثر من 400 عالم وفلكي ومهتم برصد الأهلّة وحساب التقاويم.