رسالة من روحاني لشد ازر امير قطر في خلافه مع السعودية

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة شفوية من الرئيس الإيراني حسن روحاني.

ووفقا لما ورد في وكالة الأنباء القطرية، أن رسالة روحاني للشيخ تميم نقلها حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء امس الاول السبت.

ولم تتطرق الوكالة القطرية الى فحوى او مناسبة الرسالة، والتي جاءت بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين قطر ودول عربية وإسلامية.

ويعتبر أنصاري أول مسؤول إيراني كبير يزور الدوحة منذ نشوب الأزمة الخليجية في الخامس من حزيران الجاري.

وحول ما إذا كانت إيران سبب الخلاف، أكد وزير خارجية قطر، أن سياسة بلاده مع طهران “تتماشى مع سياسات دول الخليج ولم يكن لدينا تعاون يتفوق على تعاون دول الخليج الأخرى”. وأشار إلى أن “الإمارات هي الشريك التجاري الثاني لإيران”.

يشار الى أن كل من السعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر، في الـ5 حزيران الجاري، وفرضت عليها حصاراً بريا وجوياً، لاتهامها “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، مشددة على أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.