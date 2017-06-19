لندن تشهد عملية ارهابية صليبية اوقعت قتيلاً و10 جرحى من المسلمين الذين كانوا مجتمعين امام مسجد فينسبري
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جرينتش+2 08:21
خليل الحية يوضح طبيعة العلاقة بين حركة حماس وفريق دحلان

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