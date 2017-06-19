السعودية تعزل قطر برياً عن العالم بعدما اغلقت منفذ سلوى

أغلقت السعودية، امس الأحد، منفذ سلوى الحدودي مع قطر، وهو المنفذ البري الوحيد الذي كان يربط القطريين بسائر انحاء العالم.

وقد جاء إغلاق منفذ سلوى بعد انتهاء مهلة الـ14 يوما التي حددتها الرياض لمغادرة مواطني قطر أراضي المملكة، ضمن إجراءات مقاطعة الدوحة من قبل السعودية والبحرين والإمارات، وبعض الدول الأخرى، على خلفية الأزمة القطرية الخليجية.

وكانت الحياة قد توقفت في المنفذ خلال الأسبوعين الماضيين، بعد قرار الرياض قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حيث لم يشهد سوى عبور مركبات القطريين وهي تغادر الأراضي السعودية، وعيونهم تلقي النظرة الأخيرة إلى نافذتهم البرية الوحيدة مع العالم، بعدما ظل على مدى عقود طويلة يشهد حركتهم اليومية من السعودية وإليها.

يذكر أن منفذ سلوى قد سجل، مطلع العام الحالي، أعلى حركة مرور شملت 37267 مسافرا.