محمد بن نايف يتلقى ضربة ملكية جديدة من شأنها التعجيل بابعاده عن ولاية العهد لصالح محمد بن سلمان
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اعتصام احتجاجي لأطباء أسنان بمجمع النقابات المهنية غداً

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