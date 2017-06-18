لماذا يتفوق “الاعسر” في الذكاء على مستخدمي اليد اليمنى ؟

خرجت دراسات كثيرة تتحدث عن مدى ذكاء الأعسر وهل بالفعل يرتفع ذكاؤه عن غيره، وتساءل الكثيرون عن الأسباب الكامنة وراء هذا الموضوع إذا كان بالفعل صحيح ومثبت علميا أم هو أمر نسبي.

في هذا التقرير سننقل لكم ما خلصت إليه الدراسات العلمية الحديثة والتي تحدثت عن وجود صلة بين الموهبة واستخدام اليد اليسرى وذكرت مجموعة من العباقرة والموهوبين من الذين كانوا يستخدمون اليد اليسرى مثل أينشتاين، نيوتن، أرسطو، موزارت، ليوناردو دا فينشي، ميسي وغيرهم.

وقالت الدراسة أن هناك مجموعة من الأسباب وراء تفوق الأعسر على غيره، فمثلا الشخص الأعسر يكون نصف الدماغ الأيمن لديه أكثر تطورا، وهو النصف المتخصص في عمليات التفكير والقدرة على عقلنة الأشياء، وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10% و13.5% من سكان العالم لا يستخدمون اليد اليمنى، ويرتبط تفضيل يد على أخرى بالإدراك، كما أنه مظهر من مظاهر وظيفة الدماغ.

وفي هذا السياق قال الباحث جيوفاني سالا، دكتور علم النفس المعرفي، بجامعة ليفربول، إن نصف كرة الدماغ الأيمن يكون أكثر تطورا لدى الشخص الأعسر، وهو متخصص في عمليات مثل التفكير المكاني، والقدرة على الإبداع والخيال.

سبب آخر ذكره الباحثون أن هناك حزمة من الخلايا العصبية، التي تربط نصفي الدماغ، تميل إلى أن تكون أكبر لدى الشخص الأعسر، وهذا يشير إلى أن بعض مستخدمي اليد اليسرى لديهم اتصال معزز بين نصفي المخ، وبالتالي التفوق في معالجة المعلومات.

والشخص الأعسر يستخدم كلتا يديه لكونه يعيش في عالم مصمم لليد اليمنى وبالتالي يتعزز الاتصال لديه، وأشار الباحثون إلى أن الشخص الأعسر يمتلك قدرة عالية على تخزين المعلومات وسرعة استعادتها والدليل على ذلك أن أغلب عباقرة العالم كانوا يسارين ومنهم اسحاق نيوتن ، أينشتاين.

ويستطيع الأعسر انهاء أكثر من عمل في وقت قياسي كما لديه قدرة عالية على الإلقاء والمخاطبة واسترجاع الذكريات القديمة وسرعة البديهة وتلقي الأوامر وتنظيم الأعمال.

ومؤخرا تم إجراء دراسة شملت أكثر من 2300 طالب في المدارس الابتدائية والثانوية، وكان هدف الدراسة قياس مهارات العينات وطريقة تصنيفهم، وتم إجراء سلسلة من الإختبارات على الطلاب وخلصت النتائج إلى أن الذين يفضلون استخدام اليد اليسرى تفوقوا على بقية العينة عندما انطوت الاختبارات على حل المشاكل الصعبة، وكان ذلك واضحا بصفة خاصة لدى المراهقين الذكور.

ولكن عندما كانت الاختبارات بسيطة وغير صعبة، لم يسجل أي فرق بين من يستخدمون اليد اليمنى ومن يستخدمون اليد اليسرى، وأظهرت النتائج أن معدل الطلاب الموهوبين في الرياضيات كان أكبر بكثير لدى الأشخاص الذين يستخدمون يديهم اليسرى على حساب بقية العينة.

ولكن يجب ألا ننكر أن هناك مجموعة كبيرة أيضا من الأشخاص المميزين والموهوبين والعباقرة يستخدمون اليد اليمنى ولكن يبقى الأمر نسبي بالنسبة للمتفوقين من الذين يستخدمون اليد اليسرى أو اليمنى.