القوات العراقية تقتحم اليوم اخر معاقل “داعش” في مدينة الموصل

باشرت القوات العراقية، صباح اليوم الأحد، اقتحام مدينة الموصل القديمة، إيذانا ببدء عملية تحريرها من قبضة “تنظيم داعش” الارهابي.

ونقل التلفزيون العراقي عن عبد الأمير يار الله، قائد عمليات “قادمون يا نينوى” قوله “إن قوات مشتركة من الجيش، ومكافحة الإرهاب، والشرطة الاتحادية، بدأت صباح اليوم بعملية اقتحام المدينة القديمة في الجانب الغربي لمدينة الموصل، لتحرير ما تبقى من المناطق تحت سيطرة داعش الإرهابي”.

من جهته، أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية رائد جودت، اليوم الأحد، أن قواته قتلت 19 عنصرًا من “تنظيم داعش” ودمرت 6 مركبات مفخخة، واستعادت أجزاء من حي الشفاء في الجانب الغربي لمدينة الموصل.

جدير بالذكر ان حي الشفاء إضافة إلى المدينة القديمة هما آخر معاقل “داعش” في المدينة، حيث خسر التنظيم أحياء المدينة واحدًا تلو الآخر خلال حملة عسكرية واسعة، بدأت قبل أكثر من 7 أشهر، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتعد المدينة القديمة الواقعة في الجانب الغربي للموصل، بمثابة التحدي الأبرز للقوات العراقية في عملية تحرير المدينة، بسبب ضيق شوارعها وتشعبها واكتظاظها بالمدنيين.

وكانت القوات العراقية قد بدأت وبدعم من طيران التحالف الدولي عمليات تحرير الموصل في 17 تشرين ثاني الماضي، وكانت البداية من الساحل الأيسر للموصل، ومن ثم الانتقال إلى الساحل الأيمن.