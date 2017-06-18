محمد بن نايف يتلقى ضربة ملكية جديدة من شأنها التعجيل بابعاده عن ولاية العهد لصالح محمد بن سلمان
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الثعابين تتنبأ بزلزال في تركيا قبل وقوعه بيومين

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