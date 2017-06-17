مشاجرة حادة بين “السعادنة” و”القطارنة” في الكويت.. والسبب “موزة” (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اندلاع مشاجرة حامية في الكويت, إثر قيام الوفد السعودي المشارك في اجتماع مجلس التعاون الخليجي بالإساءة للوفد القطري قائلاً ” عيال موزة ” وهو ما دفع الوفد القطري للانتفاض بوجه الوفد السعودي والاشتباك معه في شجار بالأيدي والارجل والعقل، وذلك قبل ان تتدخل قوات الأمن لوقف الشجار وفصل المتشاجرين بعضهم عن بعض.

وقد تسببت هذه المشاجرة في تعطيل جلسات المؤتمر الذي تمت خلاله تزكية رئيس نقابة الجمارك أحمد العنزي رئيسًا للمؤتمر، كما تمت تزكية رئيس نقابة البلدية محمد المطيري, ورئيس نقابة الأشغال ناصر اللميع نائبين للرئيس.. فخار يكسر بعضه.