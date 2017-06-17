وثائق تاريخية تفضح تواطؤ قطر مع الترابي لاغتيال الرئيس مبارك, ومع القذافي لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز
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جرينتش+2 11:03
تصاعد وتائر العنف السياسي في اميركا.. فهل انقلب السحر على الساحر

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