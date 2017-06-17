بوتين يشيد بحكمة بوش الاب لامتناعه عن اسقاط نظام صدام

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، كان على حق عندما رفض الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، خلال حرب الخليج الأولى عام 1991.

وقال بوتين، في حواره مع المخرج الأمريكي، أوليفر ستون، “مقابلة مع بوتين”، الذي يعرض على قناة “شو تايم” ضمن فيلم وثائقي، “لم تذهب الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، ولم تسقط الحكومة في العراق، إنني أعلم أن مناقشات جرت حينها حول هذا الموضوع، وقال البعض له (لبوش الأب) إنه كان عليه أن يمضي قدما في هذا الشأن وأن يطيح بصدام حسين، لكن الرئيس بوش كان على حق عندما فعل ما فعله وتوخى الحذر.. هو رد على عدوان صدام على الكويت وتوقف في اللحظة المناسبة”.

وشدد بوتين في الوقت ذاته على أن القرار، الذي اتخذه بوش الابن بإرسال القوات الأمريكية إلى العراق والإطاحة بصدام حسين كان “خاطئا”.

يذكر أن الولايات المتحدة نفذت، عام 1991، بموجب قرار رقم 678 لمجلس الأمن الدولي، عملية عسكرية ضد الجيش العراقي أطلق عليها اسم “عاصفة الصحراء” ردا على احتلال العراق الكويت في الـ 2 من أب عام 1990.

واستمرت الأعمال القتالية بين القوات الأمريكية والعراقية 41 يوما وتوقفت في الـ 28 من شباط عام 1991 بمبادرة من الجانب الأمريكي بعد تحرير الكويت من القوات العراقية.