وثائق تاريخية تفضح تواطؤ قطر مع الترابي لاغتيال الرئيس مبارك, ومع القذافي لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز
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جرينتش+2 11:04
بوتين يشيد بحكمة بوش الاب لامتناعه عن اسقاط نظام صدام

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