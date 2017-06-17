القوات العراقية تحرر منفذ الوليد والشريط الحدودي مع سورية والاردن

نجحت القوات العراقية والحشد العشائري، اليوم السبت، في استعادة السيطرة على منفذ الوليد الحدودي بعد عملية عسكرية واسعة ومسنودة من طيران التحالف الدولي.

فقد أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق في بيان اصدرته اليوم، عن تحرير منفذ الوليد والشريط الحدودي مع سوريا، الواقع بين منفذي الوليد وطريبيل، والقريب من قاعدة التنف المتمركزة فيها قوات التحالف الدولي على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.

وقالت إنه: “من خلال تخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات الحدود، انطلقت عملية واسعة بإسم الفجر الجديد لتحرير مناطق الشريط الحدودي في المنطقة الغربية، ومن 3 محاور بمشاركة قوات الحدود والحشد العشائري، وإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، أسفرت عن تحرير منفذ الوليد الحدودي ومسك وتحرير الشريط الحدودي المتبقي بين الحدود السورية- العراقية- الأردنية”.

كما أعلنت الخلية أنه: “استنادا لمعلومات خلية استخبارات قيادة عمليات قادمون يا نينوى التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن قامت الطائرات بتوجيه ضربات لداعش في محافظة نينوى”.