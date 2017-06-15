وفاء لما نذرت.. رغدة تقص شعرها في حلب المحررة

ظهرت الممثلة السورية رغدة، في ساحة سعد الله الجابري وسط حلب، حاملة مقصا، بعد مرور أكثر من عام على نذرها بقصه.

وكانت الممثلة المشهورة، وعدت العام الماضي، بقص شعرها ورميه في ساحة سعد الله الجابري، عند خروج “آخر إرهابي” من حلب.

وجاء نذر رغدة خلال لقاء أجرته في برنامج “هنا العاصمة”، مع قناة “سي بي سي” المصرية، في 30 نيسان عام 2016.

ونشرت صفحات لنشطاء سوريين، امس الاول الثلاثاء، صورا للممثلة في الساحة، حملت في بعضها مقصا.

وأكدت الصفحات أنها “قصت خصلة من شعرها ونثرته في الساحة”.

وانتشرت صور لرغدة، من مواليد مدينة حلب السورية، المقيمة في مصر منذ سنوات بالزي العسكري السوري، وهي تحمل سلاحا من نوع “كلاشنيكوف”.