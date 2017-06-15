منافسة شديدة بين 5 افلام مصرية خلال اجازة عيد الفطر

في مصر وباقي الوطن العربي, يعتبر عيد الفطر من أهم مواسم السينما التي ينتظرها الجمهور, خاصة وأن السينما في الأعياد تعتبر النزهة الأولى والهامة للأسرة العربية.

هذا العام ومع اقتراب موسم عيد الفطر السينمائي تتسابق 5 أفلام لنجوم من الطراز الأول, منهم من يطمح للاستمرار على عرش شباك التذاكر, ومنهم من يريد أن يتخطى المرتبة الثانية ويصعد للأولى, ومنهم من يطمح للعودة من جديد إلى قلوب جمهور السينما.

فيما يلي ابرز الأفلام المصرية التي ستعرض في موسم عيد الفطر السينمائي لهذا العام..

هروب اضطراري

يعود النجم أحمد السقا للسينما مجددًا هذا العام بفيلم “هروب اضطراري” والذي سيحاول من خلاله العودة من جديد إلى عرش الإيرادات كما تعود خلال السنوات الماضية, و لكن من المؤكد أن السقا سيصطدم بالفنان محمد رمضان في معركة شرسة للغاية علي المرتبة الأولى خلال موسم العيد .

الفيلم تدور أحداثه حول مقتل نجل أحد رجال الأعمال, ويتم اتهام شخصين كانت تربطهما علاقة برجل الأعمال مما يضطرهما إلى الهروب لتبدأ رحلة البحث عن قاتل نجل رجل الأعمال.

الفيلم يشارك في بطولته غادة عادل, وأمير كرارة, وفتحي عبدالوهاب, ومصطفي خاطر, وعزت أبو عوف, وأحمد زاهر.. هذا الفيلم سيناريو وحوار محمد سيد بشير ومن إخراج أحمد خالد موسى.

جواب اعتقال

النجم محمد رمضان يشارك أيضا في موسم عيد الفطر بفيلم “جواب اعتقال” وتدور قصة الفيلم حول “خالد الدجوي” الذي التحق بإحدى الجماعات الإرهابية التي تقوم بأعمال القتل اعتقادا منها أنه جهاد في سبيل الله, وعندما يحاول أخوه أحمد الانضمام لهذه الجماعة يرفض خالد ويحاول منعه إلا أنه يرفض أمر أخيه وينضم إلى الجماعة وينشب خلاف بين أحمد وأحد أفراد جماعته أدى إلى مقتله وبعدها يسعى خالد إلى الانتقام من هذه الجماعة.

يشارك في بطولة هذا الفيلم, دينا الشربيني, وإياد نصار, وسيد رجب, ومحمد عادل, ووليد فواز.. وهذا الفيلم من إخراج وتأليف محمد سامي”.

تصبح على خير

واستقر النجم تامر حسني على اسم “تصبح على خير” لفيلمه الجديد بعد أن كان في بادئ الأمر يحمل اسم “ولا في الأحلام” وتدور أحداث الفيلم حول شاب ثري يعيش حياة حزينة هو وأصدقائه وتدور الفكرة الرئيسية حول إيذاء المشاعر في إطار درامي كوميدي.

يشارك في بطولة هذا الفيلم نور اللبنانية, ومي عمر, ودرة, وبيومي فؤاد, وأحمد زاهر .. وهذا الفيلم من قصة محمد أمين سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي, وهو من إنتاج وليد منصور.

عنترة ابن ابن ابن شداد

يعود النجم محمد هنيدي للمشاركة في موسم عيد الفطر بفيلم “عنترة ابن ابن ابن شداد”. والفيلم الجديد هو كوميدي ساخر تدور أحداثه حول حفيد عنتر العبسي وذلك في صراع مرير مع أسد الرجال حتى يتزوج من أجمل فتاة في القبيلة محاولاً التغلب عليه بكل ما أوتي من قوة, وذلك في سبيل الفوز بها.

يشارك في بطولة الفيلم لطفي لبيب, وعلاء مرسي, وباسم سمرة, ودرة, وإيمان السيد, وخالد سرحان, ومحمد ثروت, وحمدي الميرغني.. وهذا الفيلم من قصة صادق شرشر, وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر, ومن إخراج شريف إسماعيل.

الأصلين

اما آخر هذه الأفلام المشاركة فهو”الأصلين” وهو العمل الأول للكاتب أحمد مراد الذي يكتبه للسينما مباشرة. وتدور فكرة الفيلم الأساسية حول البصمة الوراثية للعين وحول استخدامها في التجسس على الأشخاص من خلال جهة أو منظمة تسمى الأصليين.

الفيلم من بطولة منة شلبي, وخالد الصاوي, وماجد الكدواني, وكندة علوش, ومحمد ممدوح, وليلى فوزي.. هذا الفيلم من تأليف أحمد مراد, ومن إخراج مروان حامد.