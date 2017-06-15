ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب.. انظروا فوائده الصحية

يعتبر الزبيب (العنب المجفف) من أهم المكسرات التي تحتوي على فوائد كبيرة للصحة والذاكرة والبشرة، نظرا لان الزبيب غني بالسكريات الطبيعية و الكربوهيدرات والألياف والبروتينات والفيتامينات والحديد والكالسيوم والفسفور ونسبة قليلة من الدهون.

وفي هذا الاطار، أشار إخصائي التغذية الدكتور أحمد السيد، إلى أن الزبيب يحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة من بينها البوتاسيوم والماغنسيوم والفسفور والكالسيوم والحديد والنحاس وفيتامين “ب” وفيتامين “سي”، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب السرطان وتقوي المناعة لدى الجسم.

لذا من الضروري تناول الزبيب يوميا للاستفادة منه، حيث يعالج الكثير من الأمراض ويقضي عليها مثل: الإمساك والبواسير- أمراض المعدة- الأمراض الجلدية كالحكة والجدرى وقراع الرأس- تسوس الأسنان والتهابات اللثة- أمراض الكلى- أمراض الكبد والمرارة- أمراض الروماتيزم والتهابات المفاصل وهشاشة العظام- أمراض الجهاز التنفسي- النقرس- النحافة والأنيميا.