اصرار السعودية على تملك جزيرتي تيران وصنافير يشعل نيران فتنة وطنية وانقسامات شعبية حادة في مصر
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سيف الاسلام القذافي وصل وجهته المقصودة بأمان.. والبقية تأتي

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