تدشين خط جوي مباشر بين السعودية واسرائيل بذريعة نقل الحجاج

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية، اليوم الخميس، النقاب عن اتصالات سرية تجري بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والسعودية والأردن وإسرائيل، من أجل تدشين خط جوي بين مطار “بن غوريون” في تل أبيب إلى السعودية مباشرة، بهدف نقل الحجاج من عرب 48 في اسرائيل.

وحسب الصحيفة، فإن الترتيبات تتضمن تخصيص طائرة تقل الفلسطينيين/ الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية من مطار بن غوريون إلى السعودية، على أن تتوقف لفترة قصيرة في مطار عمّان، نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، لتستأنف طريقها بعد ذلك إلى السعودية على متن نفس الطائرة.

وفي ذات الاطار، نقلت الصحيفة عن مصدر اسرائيلي رفيع (لم تسمه) أن الاتصالات وصلت الى مرحلة متقدمة، وأن الرحلة حال تمت ستكون على متن طائرة إجنبية وليست إسرائيلية أو سعودية، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيشكل سابقة، فلأول مرة سيتمكن الحجاج من السفر جواً لا براً كما اعتادوا طوال السنوات السابقة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت دعت فيه الادارة الامريكية الجديدة إلى بدء الدول العربية بتطبيع علاقتها مع إسرائيل، وذلك بالتزامن مع تحريك مزعم للمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.