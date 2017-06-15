بوتين يعلن ان الاسد مستعد لاجراء انتخابات رئاسية تحت اشراف دولي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تعي تماما، أن القيادة السورية ارتكبت بعض الأخطاء في بناء العلاقات داخل البلاد.

وقال بوتين في حديث للمخرج الأمريكي أوليفر ستون إن “آلاف المسلحين المنحدرين من أراضي الاتحاد السوفيتي السابق، ومن روسيا يقاتلون هناك، وقد يعود كلهم إلينا، ونحن لا يمكن أن نسمح بذلك. وكل هذا دفعنا إلى الخطوات التي تعرفونها. ولكن في الوقت ذاته نحن نعي تماما أن القيادة السورية الحالية ارتكبت بعض الأخطاء في بناء العلاقات داخل بلادها”.

وأشار بوتين إلى أنه أجرى حوارا مع الرئيس السوري بشار الأسد قبل اتخاذ القرار ببدء العملية العسكرية في سوريا. وتابع قائلا: “وتبين أنه يفهم الكثير من المشاكل بنفسه. وهو ليس فقط على استعداد للحوار مع المعارضة، بما فيها المسلحة، بل على استعداد أيضا للعمل معهم على دستور جديد، ومستعد للموافقة على وضع الانتخابات الرئاسية المبكرة المقبلة المحتملة تحت رقابة دولية صارمة وشديدة”.

وكشف بوتين عن أن روسيا ستدعم الجماعات السنية التي ستحارب “داعش” و”جبهة النصرة” وهناك موافقة على ذلك من الأسد والعسكريين السوريين.

وأوضح بوتين، أن عدد إرهابيي “داعش” يبلغ نحو 80 ألف شخص، بينهم 30 ألف مرتزق من 80 دولة في العالم، بما فيها روسيا، لافتا إلى أن الطيران الروسي في سوريا كان يوجه إلى الإرهابيين ما بين 70 و120 ضربة في اليوم في فترات معينة مقابل ما بين ضربتين و5 ضربات للتحالف الأمريكي وعلى الرغم من ذلك، لا تزال مساحات شاسعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وشدد بوتين على أن روسيا ستتصرف بحذر في سوريا لكي تثبت كل خطوة جديدة من النتائج التي تم تحقيقها ولا تدمرها، مؤكدا في الوقت نفسه على أن روسيا بحاجة إلى الدعم من قبل الولايات المتحدة والسعودية والأردن ومصر من أجل تسوية الأزمة في سوريا.

وكان العرض الأول لفيلم “مقابلة مع بوتين” مع المخرج الأمريكي أوليفر ستون، بث يوم الاثنين الماضي على قناة شو تايم. وسوف يعرض في روسيا على شاشة القناة الأولى على 4 حلقات بداية من الاثنين المقبل.