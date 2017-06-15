استيقاظ المسلمين للسحور انقذ معظم سكان برج لندن من الاحتراق

ادى السحور الرمضاني لدى المسلمين في لندن الى انقاذ حياة الكثيرين من الحريق الهائل في برج سكني يتألف من 24 طابقا في وسط لندن يوم امس الأربعاء وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من سكان البرج اثناء نومهم.

وغطت النيران الكثيفة جانبي المبنى في الوقت الذي كافح فيه 200 من رجال الإطفاء الحريق بمساعدة 40 عربة لساعات.

وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود في الهواء فوق لندن بعد ساعات من اندلاع الحريق في برج جرينفيل الذي يقطنه مئات الأشخاص.

وهرع السكان للفرار عبر الممرات المليئة بالدخان في البرج السكني بعد أن استيقظوا على رائحة الدخان. وقال البعض إن إنذار الحريق لم ينطلق.

وقال شهود إنهم شاهدوا سكانا محاصرين يصيحون طلبا للمساعدة من نوافذ الطوابق العليا لدى انتشار الحريق.

وقالت فرقة إطفاء لندن: إن الحريق التهم كل الطوابق التي تضم 130 شقة سكنية من الثاني وحتى الأخير.

الى ذلك ذكر سكان بالمنطقة التي شب فيها حريق هائل في لندن، امس الأربعاء، أن استيقاظ عدد من المسلمين في وقت متأخر ليلا قد يكون السبب وراء إنفاذ حياة الكثيرين.

وقالت رشيدة، إحدى سكان المنطقة السكنية لـ”سكاي نيوز”، أن استيقاظ الصائمين لتناول السحور لفت الانتباه للحريق، وأدى إلى إبلاغ السلطات بسرعة أكبر.

وقالت رشيدة: معظم الصائمين لا يذهبون للنوم قبل الساعة الثانية صباحا.

وأضافت: هناك عدد كبير من السكان المغاربة في المنطقة.. بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الأخرى من مختلف الأديان.

وقالت فرقة إطفاء لندن يوم امس الأربعاء: إن رجال الإطفاء ما زالوا يعملون على إخماد حريق في برج سكني في لندن لكن المبنى غير مهدد بالسقوط.

وأضاف البيان: فحصت فرقنا المتخصصة في البحث والإنقاذ ومهندس معماري المبنى وقالوا إنه ليس مهددا بخطر الإنهيار وأن وجود طواقمنا بداخله لا يشكل خطرا عليهم.

من جهته قال رئيس بلدية لندن صادق خان: إن هناك أسئلة يجب الرد عليها بشأن معايير السلامة المتبعة في الأبراج السكنية بعد الكارثة.

وقال عدد من السكان إنهم تلقوا نصائح بالبقاء في شققهم في حال حصول حريق كما حذّرت رابطة سكان المبنى في السابق من خطر اندلاع حريق كبير.

وقال خان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): هذه أسئلة مهمة بالفعل ويجب الإجابة عنها.