“هيومن ووتش” تدين استخدام الفوسفور الابيض في الغارات الامريكية على سورية والعراق

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” “أن استخدام الفوسفور الأبيض بالضربات المدفعية من قبَل التحالف بقيادة الولايات المتحدة، الذي يقاتل تنظيم داعش في سورية والعراق، يثير أسئلة خطيرة حول حماية المدنيين”.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه “يجب عدم استخدام هذه الذخيرة المتعددة الاستعمالات (الفوسفور الأبيض) كسلاح حارق لمهاجمة أشخاص أو معدات في مناطق مأهولة، حتى لو كان الهجوم أرضيا”.

وقال مدير قسم الأسلحة في “هيومن رايتس ووتش” ستيف غوس: “لا يهم كيفية استخدام الفوسفور الأبيض، فإنه يشكل خطر ضرر مرعب وطويل الأمد في المدن المأهولة مثل الرقة والموصل، أو أي منطقة أخرى مكتظة بالسكان. على قوات التحالف اتخاذ كل التدابير الممكنة لتقليل الضرر على المدنيين عند استخدام الفوسفور الأبيض في العراق وسورية”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، إلى أنه “يمكن استخدام الفوسفور الأبيض لعدة أهداف في ساحة المعركة: كستار دخاني، لإرسال إشارات ووضع علامات، وكسلاح حارق”.

وذكر بيان المنظمة أن “القوات الأمريكية تستخدم الفوسفور الأبيض في الموصل، العراق، وفي الرقة معقل تنظيم الدولة في سورية. لكن سبب استخدام قوات التحالف غير واضح، بينما لا يعلق التحالف على حوادث معينة”.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنها لم تتمكن من التأكد باستقلالية إذا أدى استخدام الذخائر إلى إصابات بين المدنيين.

وأوضح بيان “هيومن رايتس ووتش”، أن الفوسفور الأبيض يشتعل عندما يتعرض للأوكسجين في الجو ويستمر بالاشتعال حتى استهلاكه أو انقطاع الأوكسجين عنه. قد يولّد تفاعله الكيميائي حرارة عالية جدا (815 درجة مئوية أو 1500 درجة فهرنهايت)، وضوءا ودخانا.

وأضافت: “بالتالي يمكن استخدام الفوسفور الأبيض لوضع علامات أو التأشير أو التعتيم، لكن يمكن استخدامه أيضا كسلاح لإشعال النيران التي تحرق الأشخاص والأشياء”.

وحذر بيان المنظمة إلى أنه و”عند الاحتكاك قد يحرق الفوسفور الأبيض الأشخاص، كيميائيا أو حراريا، حتى العظام لأنه عالي الذوبان في الدهون وبالتالي في الجسد البشري”.

وأفادت تقارير أن ذخائر الفوسفور الأبيض استُخدمت في 7 نزاعات على الأقل بين 2000 و2016، أفغانستان، أوكرانيا، الصومال، العراق، غزة، لبنان واليمن. في 2016، استخدم التحالف بقيادة السعودية في اليمن ذخائر الفوسفور الأبيض المدفعية.