لندن بين نارين: الارهاب بالامس والحرائق اليوم التي ما زالت تلتهم برجا سكنيا وتوقع عشرات القتلى والجرحى
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“هيومن ووتش” تدين استخدام الفوسفور الابيض في الغارات الامريكية على سورية والعراق

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