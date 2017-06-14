سيف الاسلام القذافي قد يفضح رشاوى والده لساركوزي وقادة اخرين

أُعلن في مدينة الزنتان الليبية إخلاء سبيل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأعلن المجلس العسكري لثوار الزنتان إخلاء سبيل سيف الإسلام معمر القذافي تطبيقاً لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب الليبي.

وقالت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية تعقيبا على نبأ الإفراج عن نجل معمر القذافي إن مراقبين كثيرين يتوقعون أن يصب تحرير سيف الإسلام المزيد من الزيت على نار الحريق الليبي.

وفي كل الأحوال فإن العالم ينتظر مفاجآت كبيرة, وفقا لتعبير احمد محارب, أحد أقارب القذافي. ولا يمكن اليوم تحديد ماذا ستكون المفاجآت المتوقعة. وليس مستبعدا أن يتم كشف المزيد من تفاصيل الدعم المالي الذي قدمه القذافي لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية في عام 2007 أو غير ذلك من الصفقات التي وقعها السياسيون الغربيون مع الزعيم الليبي الراحل خلف الكواليس.

يذكر أن البعض في شرق ليبيا، حيث يتزايد نفوذ القائد العسكري خليفة حفتر، كانوا يضغطون من أجل إطلاق سراح سيف في إطار مساعي رموز النظام السابق لاستعادة نفوذها.

ويشار إلى أن الزيدي محامي سيف الإسلام، قال إن نجل القذافي قد يلعب دوراً مهماً في جهود المصالحة الوطنية بسبب شعبيته في ليبيا.