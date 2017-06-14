سلمى حايك تروي كيفية نجاتها من شبكة ترامب العنكبوتية

اعلنت الممثلة الأمريكية المشهورة سلمى حايك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حاول منذ عدة سنوات أن يدعوها إلى موعد غرامي, إلا أنها رفضت ذلك.

وأوضحت سلمى حايك، خلال ظهورها في برنامج “The Daily Show”، تفاصيل هذه الحادثة بالقول.. جرى ذلك أثناء حضورها احتفالا في الولايات المتحدة بصحبة صديقها، وصادف أن ترامب كان جالسا خلفها، فسارع إلى وضع معطفه على كتفيها عندما أخطرت صديقها أنها تشعر بالبرد.

وخلال الاحتفال، فتح ترامب حديثا قصيرا معها ومع صديقها ثم طلب رقم هاتفيهما. وبحسب حايك، فإن ترامب لم يهاتف صديقها أبدا لاحقا لكنه اتصل بها هي.

وسألت حايك ترامب حين دعاها للخروج معه، لماذا يدعوها وهي على علاقة برجل آخر؟ ليوحي إليها الأخير بأن حبيبها لا يناسبها وليس هو بشخص مهم، ويجب أن تخرج معه، أي مع ترامب لانه مهم.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية إن ترامب لم يطلب من حايك الخروج معه، إلا ان الحايك أكدت عكس ذلك خلال المقابلة, ردا على سؤال المذيع بهذا الخصوص.