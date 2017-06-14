تكريم المطربة السورية ميادة الحناوي بمنحها جائزة الدولة التقديرية

أعلنت وزارة الثقافة السورية امس الاول الاثنين نتائج جائزة الدولة التقديرية لعام 2017 , حيث ذهبت في مجال النقد والدراسات والترجمة للاب الياس زحلاوي, وفي مجال الفنون للفنانة ميادة حناوي, وفي مجال الادب للاديب حسن م يوسف.

وقد اعربت الفنانة السورية ميادة الحناوي في تصريحات صحفية عن سعادتها بهذه الجائزة ولا سيما أنها كرمت على ارض وطنها سورية الحبيبة التي قدمت مئات الشهداء في الحرب التي تخوضها ضد الارهاب لتبقى عزيزة وصامدة.

وأكدت مطربة الجيل “انها فخورة لكونها تكرم مع قامات سورية كبيرة كالأب الياس زحلاوي والاديب حسن م يوسف” متمنية عودة الامن والامان لربوع سورية وان تبقى شامخة بوجود ابنائها المخلصين.

جدير بالذكر ان الفنانة ميادة الحناوي من مواليد مدينة حلب, وقد لقبت بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب حيث غنت في صغرها, وتبناها فنيا الموسيقار محمد عبدالوهاب, كما تعاملت مع كبار الملحنين بمصر على رأسهم محمد الموجي ومحمد سلطان وحلمي بكر في حين كانت انطلاقتها الكبرى مع الموسيقار بليغ حمدي.

وغنت الحناوي مع بليغ حمدي أروع أغانيها الطربية منها “أنا بعشقك” و”الحب إلى كان” و”أنا اعمل إيه” و”سيدي انا” وغيرها من أروع الأغاني التي حققت لها انتشارا كبيرا بالعالم العربي وبين الجاليات العربية بأميركا وأوروبا.