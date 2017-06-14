لندن بين نارين: الارهاب بالامس والحرائق اليوم التي ما زالت تلتهم برجا سكنيا وتوقع عشرات القتلى والجرحى
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تكريم المطربة السورية ميادة الحناوي بمنحها جائزة الدولة التقديرية

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