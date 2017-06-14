“المجد” تنعي الفقيدة وفاء عبدالسلام عارف

رحلت عن دنيانا صباح اليوم الاربعاء السيدة الفاضلة والمناضلة “وفاء” كريمة الرئيس القومي العراقي عبدالسلام عارف, أثر مرض عضال داهمها منذ بضع سنوات.

المرحومة وفاء المقيمة في عمان منذ سقوط بغداد عام 2003, هي ارملة اللواء الركن الطيار صلاح الدين عبدالسميع البزاز, احد الشخصيات البارزة في التاريخ العسكري العراقي.

وسيتم تشييع الجثمان في مقبرة سحاب، وسيقام العزاء في منزلها بمنطقة الرابية بعمان.

رحم الله الفقيدة الغالية, كريمة الزعيم القومي الكبير, والهم اهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون