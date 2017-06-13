والفضل ما شهدت به الاعداء.. ليبرمان يؤكد مجدداً رغبة اسرائيل في اسقاط الاسد ولكنه يعترف بعجزها عن تحقيق ذلك
أهم العناوين
جرينتش+2 10:13
السعودية تسمح لاعلامها بشن هجوم شرس على حكام تركيا

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني