والفضل ما شهدت به الاعداء.. ليبرمان يؤكد مجدداً رغبة اسرائيل في اسقاط الاسد ولكنه يعترف بعجزها عن تحقيق ذلك
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جرينتش+2 12:14
افتتاح مدرسة بجنوب افريقيا لتعليم فنون السحر وتخريج سحرة متعلمين

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