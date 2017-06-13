افتتاح مدرسة بجنوب افريقيا لتعليم فنون السحر وتخريج سحرة متعلمين

بعد أن افتتحت أوروبا سابقاً أكاديميات لتعليم العلوم الميتافيزيقية و”السحر الأبيض”، يبدو أن القارة الأفريقية قررت أن لا تبقى وحيدة ويتفوق عليها الآخرون.

ولذلك افتتحت مؤخراً في القارة الأفريقية أول مدرسة لتعليم علوم السحر، كي تقوم هذه المؤسسة الجديدة في جنوب أفريقيا بإعداد سحرة حائزين على شهادات دبلوم رسمية في علوم السحر.

وستكون هذه المدرسة الجديدة تحت إشراف وزارة التعليم العالي في البلاد بحسب ما نقلته “أفريك انفورم” الإعلامية هناك.

وقال وزير التعليم العالي، بليد إنزيماندي، إن أبواب المدرسة افتتحت بتاريخ 20 آذار الماضي وبدأت باستقبال أول طلابها هذا العام.

وفي معرض تبريره لافتتاح هذا النوع من المدارس غير العادية، أكد الوزير أن الهدف الأول لافتتاحها بسبب أن الدولة والمجتمع ضاقا ذرعاً بالمشعوذين والسحرة الذين يمارسون السحر بدون ترخيص.

وأضاف يقول: تماماً كما يفعل المهندس والطبيب والقس، الذين يحضرون إلى الجامعات لمعرفة المزيد عن مهنتهم، فإنه سيكون على السحرة والساحرات اتباع التعليمات للوصول وفق ذلك إلى نتائج جيدة في أعمالهم. كما أصبحت استمارات تسجيل القبول في المدرسة متاحة على الموقع الإلكتروني للمدرسة.

وإضافة إلى علوم السحر الأسود، فإن الطلاب الداخليين المقبلين على صفوف المدرسة سيخضعون إلى دروس في الرياضيات والعلوم الفيزيائية الأخرى.