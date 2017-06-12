قطر تعترف علناً باستقبال حركة طالبان بناء على تكليف امريكي

أكد الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني, المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات, إن دولة قطر قد استقبلت حركة طالبان بالدوحة بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل الحوار.

وردا على تصريحات ترامب الذي طالب قطر بالتوقف عما أسماه تمويل الإرهاب، واتهامات الإمارات العربية لدولة قطر بدعم الحركات الإرهابية، من خلال احتضان حركة طالبان الأفغانية، قال مبعوث وزير الخارجية القطري في تصريح لقناة الجزيرة الانجليزية: لا اريد أن أعلق على كلام الرئيس الأميركي (دونالد ترامب)، لكني أشير إلى العلاقات والتفاهم القائم بين مؤسسات (مخابرات) البلدين، إلى جانب الشراكة المميزة.

وأضاف: نحن نقوم بتسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وهذه من أهداف سياستنا الخارجية المنفحة، والقائمة على تشجيع الحوار. كما أن استقبال حركة طالبان بالدوحة جاء بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبخصوص القائمة التي أعدتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وتضمنت شخصيات قطرية وغير قطرية، وجمعيات خيرية قطرية، صنفت ضمن الجهات الداعمية للإرهاب، قال القحطاني: القائمة مضللة وفاقدة للمصداقية، ولا تتمتع بأي استقلالية. وكما جاء على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن المنظمة تلتزم بالتصنيفات التي تصدرها مؤسسات معنية بموضوع الإرهاب، وليس اي جهة أخرى.