النشاطات الاحتجاجية المغربية تمتد من الريف الى العاصمة, فيما زوجة الملك تشتري فيلا يونانية بملايين الدولارات
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جرينتش+2 04:51
قطر تعترف علناً باستقبال حركة طالبان بناء على تكليف امريكي

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