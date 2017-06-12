شاب امريكي يدعي انه ابن مجهول للامير سلطان بن عبد العزيز

قدم مواطن أمريكي طلبا إلى المحكمة العليا في نيويورك بإجراء تحليل حمضه النووي ليثبت أنه أحد أبناء الأمير المرحوم سلطان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية السابق.

وبحسب صحيفة “دايلي نيوز”، قال المدعو “طلال”: “إنه من أم سورية الأصل واسمها هناء فايق تزوج بها الأمير السعودي عام 1982”.

وبعد سنتين أنجبت منه مولودا ذكرا ، ثم طلّقها بعد فترة وعادت هناء إلى وطنها سوريا عام 1996.

ويقول المواطن الأمريكي إنه أحد أبناء الأمير سلطان بن عبد العزيز، ويريد أن يؤكد ذلك عن طريق تحليل الجينات الوراثية “الحمض النووي”، وسيعمل على إرسال نتائج التحليل إلى المحكمة لتساعده على نيل حقوقه.

يذكر أن الأمير سلطان بن عبد العزيز هو الابن الخامس عشر من الذكور للملك عبد العزيز آل سعود ، وكان سلطان ولي عهد المملكة العربية السعودية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في الفترة من عام 2005 إلى 2011 ، وتوفي في أحد مستشفيات نيويورك حيث كان يخضع للعلاج عام 2011 عن عمر ناهز 80 سنة.