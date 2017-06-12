انخفاض صادراتنا الزراعية الى قطر مقابل ارتفاع الاستثمارات القطرية بالاردن

أكد سعدي أبو حماد، رئيس نقابة تجار ومصدري الفواكه، أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى قطر انخفضت بنسبة 80% خلال أيام معدودة، بعد قرار إغلاق المملكة العربية السعودية حدودها مع قطر.

وأضاف أبو حماد يقول : إن الصادرات الأردنية الحالية لقطر لا تتجاوز 90 طنا في اليوم بواسطة الطائرات، في حين كانت في السابق تصل إلى 500 طن يوميا بواسطة الشحن البري، لافتا إلى أن صادرات الأردن لدول الخليج مجتمعة تتراوح ما بين 250 — 300 طن يوميا.

وكانت هذه الدول أول من أعلنت، فجر الاثنين الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر؛ وفرضت عليها إجراءات عقابية، تضمنت إغلاق المنافذ معها، وحظر طيرانها، ومنع سفنها استخدام موانئ هذه الدول، وغيرها من الإجراءات.

غير ان انخفاض تصدير الخضار والفواكهة الى قطر لم يؤثر على حجم الاستثمارات القطرية في الاردن, حيث

احتلّت هذه الاستثمارات المرتبة الثالثة في البورصة الأردنية مع نهاية أيار الماضي، وبحجم استثمار بلغ 1.529 مليار دولار.

فقد تقدم المستثمرون القطريون من المرتبة الرابعة نهاية عام 2016، إلى المرتبة الثالثة نهاية الشهر الماضي، وحلوا بعد المستثمرين السعوديين والأردنيين، بحسب ما جاء في آخر نشرة لمركز إيداع الأوراق المالية.

وتعود الاستثمارات القطرية لنحو 380 مستثمرًا، يمتلكون حوالي 180 ورقة نقدية، بينما تتركز هذه الاستثمارات القطرية بالأردن في قطاعات البنوك والطاقة والعقار والسوق المالي والمنتجعات السياحية.