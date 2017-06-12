النشاطات الاحتجاجية المغربية تمتد من الريف الى العاصمة, فيما زوجة الملك تشتري فيلا يونانية بملايين الدولارات
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جرينتش+2 04:51
انخفاض صادراتنا الزراعية الى قطر مقابل ارتفاع الاستثمارات القطرية بالاردن

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