الفنانة سوسن بدر تحض على الحب في «قمر العشاق»

للعام الثاني على التوالي، تواصل النجمة المصرية سوسن بدر تعاونها مع المسرح القومي من خلال مشاركتها في عرض “قمر العشاق”، من إنتاج البيت الفني للمسرح، الذي يعرض يوميا في تمام العاشرة مساء على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وسط حضور جماهيري لافت ضمن برنامج عروض شهر رمضان الكريم.

وقالت الفنانة سوسن بدر إنها قررت الحصول على إجازة من الدراما الرمضانية هذا الموسم، مفضلة الوقوف على خشبة المسرح القومي “بيتي الأول”، بحسب وصفها.

وأضافت: “مشاركتي في عرضين متتالين على مدار عامين خلال شهر رمضان، غير مستغرب، فالمسرح القومي عشق خاص يأتي دائما في مقدمة أولوياتي”.

وأكدت أن تجربتها العام الماضي في عرض “مديح المحبة” كانت ناجحة للغاية، وأثبتت أن الجمهور يبحث عن القيمة، خاصة أن العرض تناول سماحة الدين الإسلامي، وهذا ما يحتاجه المجتمع حاليا، لأن ديننا ليس دين عنف، ونجاح هذه التجربة شجع إدارة المسرح على العمل على تجربة أخرى هي “قمر العشاق”.

وذكرت سوسن بدر أن “قمر العشاق” عرض يدعو إلى العودة إلى الله عن طريق الحب، معربة عن سعادتها بدورها وهو دور المرأة التي لم تكن تسير في طريق الله ولكنها عادت إليه، متوقعة نجاح جماهيري كبير للعرض، خاصة أنها على ثقة في حرص الجمهور على البحث عن القيمة والجودة، وهذا ما يقدمه العمل.

“قمر العشاق” تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج محمد الخولي، بطولة سوسن بدر، ناصر سيف، خالد الذهبي، بمصاحبة فرقة الفراديس الصوفية للإنشاد الديني بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد، ديكور ناصر عبد الحافظ.