مقتل 5 مسلحين واعتقال متسللين على الحدود السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود تعاملت خلال الـ 72 ساعة الماضية مع تسع سيارات حاولت الاقتراب من الحد الأردني عن طريق معبر التنف باتجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك والرماية عليها، حيث تراجعت السيارات باتجاه الأراضي السورية.

وبين المصدر أنه بعد وقت قليل من الحادثة، عادت إحدى السيارات نوع بك اب ودراجتان باتجاه الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، مضيفاً أنه نتج عنها قتل خمسة أشخاص وتدمير السيارة والدراجتين وتعطيل سيارة أخرى قدمت لإنقاذ المصابين والقتلى.

ومن جهة أخرى، أحبطت قوات حرس الحدود محاولة تسلل شخصين لاجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وتم القبض عليهما واحالتهما إلى الجهات المعنية.