انباء غير مؤكدة عن مصرع ابو بكر البغدادي خلال غارة جوية للطيران الحربي السوري على مدينة الرقة امس
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مقتل 5 مسلحين واعتقال متسللين على الحدود السورية

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