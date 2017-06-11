سامسونغ تطلق اكبر شاشة في التاريخ اكراماً لهواة الالعاب

كشفت شركة سامسونغ عن شاشتها الجديدة التي تعتبر اعرض شاشة حاسوب في التاريخ، الأولى من نوع سوبر اولترا وايد، وهي من طراز سي اتش جي 90 بحجم مذهل يصل الى 49 بوصة بدقة عرض تبلغ 3840X 1080.

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر فإن جمهور الهدف من هذه الشاشة هم بالأساس هواة الألعاب، الا انها تعتبر كذلك خيارا رائعا للمصممين، بسبب تجنب وضع عدة شاشات بجانب بعضها البعض، مع إمكانية اتاحة الفرصة لتقسيمها لعدة أجزاء.

وهذه الفرصة والتقنية الجديدة ان صح التعبير، تمكّن من التعامل مع الشاشة الواحدة – بعد تقسيمها- كسلسلة من الشاشات المنفصلة دون الفواصل التقليدية المتبعة، وهو ماي يثير الازعاج لهذا المشاهد ويعطي صورة غير مريحة له.

وصممت الشاشة الجديدة بشكل منحي لتكون عونا للمشاهد لرؤية أطرافها وزواياها بكل سهولة، دون القاء النظرات عبر تحريك الرأس من جهة الى أخرى لهذا الغرض، علما ان ثمنها يبلغ 1499 دولار كما صرحت بذلك الجهات المعنية.