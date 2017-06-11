الكويت تلمح الى استعداد قطر لتقديم بعض التنازلات لخصومها الخلايجة

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الحمد الصباح، اليوم الأحد، أن الخلاف القطري يجب أن يحل في إطار البيت الخليجي الواحد، لافتا إلى أن الدوحة “مستعدة “لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائها” في الخليج.

وقال الصباح، “إنه في ضوء التطورات الأخيرة والمتمثلة بالتوتر في العلاقات الأخوية ين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر تؤكد دولة الكويت على حتمية حل هذا الخلاف في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار بين الأشقاء”، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأكد الوزير الكويتي، “أن الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية”.

وذكر أن “قطر مستعدة لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائها في الخليج والتجاوب مع المساعي السامية تعزيزا للأمن والاستقرار”.