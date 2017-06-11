الكشف عن اسباب الخلاف القديم بين عادل امام ومحمود ياسين

كشفت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين بعد مرور سنوات عن تفاصيل خلاف والدها الفنان محمود ياسين مع الفنان عادل إمام أثناء تصوير مسلسل “صاحب السعادة”.

الجمهور تفاجأ وقتها بعد موافقة محمود ياسين على المسلسل باعتذاره وجاء الفنان خالد زكي بدلا منه، وقالت رانيا إن الاعتذار سببه رفض والدها وضع اسم عادل إمام قبل اسمه على التتر.

الفنانة المصرية قالت إنها حاولت اقناعه هي ووالدتها بالموافقة ولكنه رفض بشكل قاطع، مشيرة إلى أنها ندمت بعد ذلك لمحاولتها اقناعه, لأن والدها رقم واحد ولا يصلح بعد هذا التاريخ أن يكون رقم 2.

جدير بالذكر ان “صاحب السعادة” مسلسل تم إنتاجه عام 2014، وقام ببطولته خالد زكي، ونهال عنبر، وتارا عماد، ومحمد عادل إمام.