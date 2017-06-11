انباء غير مؤكدة عن مصرع ابو بكر البغدادي خلال غارة جوية للطيران الحربي السوري على مدينة الرقة امس
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جرينتش+2 01:53
السعودية والاخوان تاريخ تآمري طويل بدأ بالوفاق وانتهى بالشقاق

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