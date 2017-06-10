هنية يزور طهران في سياق مراجعة الحسابات وترتيب الاولويات الحمساوية

أكد أسامة حمدان, مسؤول العلاقات الدولية في حركة “حماس” مغادرة قيادات من الحركة للدوحة، مبررا الأمر بترتيب البيت الداخلي لحماس في أعقاب الانتخابات القيادية الاخيرة.

وقال حمدان إن مغادرة أعضاء حماس سبقت الشروط التي وضعت على قطر منها ما هو مرتبط بعلاقتها بحماس، مضيفا أنه لا مانع لدى الحركة من المساهمة في تخفيف الضغط عن الدوحة.

وأعلن حمدان، أن وفدا من الحركة برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة سيزور إيران قريبا ضمن جولة تشمل دولا أخرى لم يحددها.

وقال حمدان إن وفد الحركة برئاسة مسؤولها في غزة يحيى السنوار، الذي يزور القاهرة حاليا سيعود إلى قطاع غزة، فيما سيقود هنية الوفد إلى طهران، موضحا أن مناخ زيارة القاهرة كان إيجابيا حتى الآن, وقد يثمر تفاهمات مشتركة حول عدة قضايا تخص الجانبين.