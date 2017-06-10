نجوم الفن المصري يرحبون بقرار قطع العلاقات مع قطر

لقي اعلان مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر, ترحيبا واسعا من قبل مختلف الفئات الشعبية المصرية وفي المقدمة كبار الفنانين واصحاب الاسماء الشهيرة.

وقد حرصت جريدة روزاليوسف على التواصل مع عدد من الفنانين لمعرفة رأيهم فى هذا القرار, حيث أكدت فى البداية الفنانة إلهام شاهين ان هذا القرار قد تأخر كثيراً, كان لابد علينا ان نفعل ذلك منذ سنوات طويلة خاصة وسط التضليل الذى تقوم به قنوات الجزيرة طوال الوقت بالإضافة الى تمويلهم للإرهاب.

وأضافت قطر ليست من مستوانا كما انها بلا قيمة بالإضافة إلى أنها دويلة صغير، فهى مجرد أداة فى يد قوى أكبر منها، تحركها لتخريب الأمة العربية كلها، وسعدت بهذا القرار لأنه يثأر لدم كل من قُتلوا فى المنطقة العربية بسبب الإرهاب الذى تموله قطر.

أما الفنانة سميرة أحمد فعبرت عن سعادتها الشديدة بهذا القرار وتوجهت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اتخاذه مثل هذه القرار المصيرى وأشارت إلى ان قطع العلاقات مع قطر سيقضى على الإرهاب فى المنطقة نظراً لدعمهم المستمر له من قبل.

كما أشارت بأن تضامن عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات والبحرين يؤكد صحة القرار ويدعمه بشدة خاصة وان هذه الدول مجاورة لقطر ويوجد العديد من المصالح المشتركة بينهم.

أما الكاتب وحيد حامد فأشار إلى أن قطر تعمدت التطاول علينا خلال الفترات الماضية كثيراً كما أنها تنفق أموالًا كثيرة على أضرار المنطقة العربية بالكامل وكان لابد من عقابها وأفضل عقاب لها هو ماحدث قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وأوضح حامد أن ما يحدث بين الحكومات المصرية والقطرية ليست له علاقة بالتعامل بين الشعوب كما تمنى أن هذا القرار لا يؤثر على المصريين العاملين هناك.

أما الفنانة رجاء الجداوى فأكدت أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر مهم جداً وفى توقيته لأسباب كثيرة من بينهم الضرر الكبير التى وضعت فيه المنطقة بالكامل فكان من الطبيعى أن قطع العلاقات معها.

وتوجهت الجداوى بالشكر للدول العربية التى تضامنت مع مصر ودعمت القرار وقامت بقطع علاقاتها بقطر واختصت بالشكر السعودية والملك سلمان الذى اعتبرته أبًا لكل المصريين.

وأشارت الجداوى بأن مصر تعد أم للمنطقة العربية بالكامل وبالتالى فهى مسئولة عن معاقبة أى طرف يضر المنطقة وكفيلة بحماية الوطن العربى بالكامل.

كما أوضحت الجداوى أن قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية ليس له علاقة بالعلاقات الانسانية والعاطفية بين الشعبين فيجب وضع السياسة فى جنب والعلاقات بين الشعوب فى جنب اخر.

وعبر الفنان شعبان عبدالرحيم عن سعادته الشديدة بإعلان مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأشار إلى أن ما حدث مكسب كبير لمصر وللدول العربية كما أشار شعبولا إنه يواصل حالياً تسجيل أغنية جديدة دعماً للقرار المصرى ضد قطر.

وسيقوم بطرح الأغنية خلال أيام على جميع القنوات والمواقع وتمنى شعبان الاستقرار والتقدم لمصر كما أثنى على مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتواصلة من أجل تقدم وحماية مصر.

أما الفنان عزت أبو عوف فقال مصر صبرت كثيراً على تجاوزات قطر ولذلك فهذا القرار صائب مائة فى المائة والدليل هو وحدة صف الدول العربية وتصديها لقطر وإيران التى تتعاون معها، وقد بدا واضحًا أنهما دولتان داعمتان للإرهاب الذى أصبح يروع الآمنين فى كل قُطر وبلد عربى وليس مصر وحدها.