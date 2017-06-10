ليست مستوطنة هذه المرة.. بل قرية لتصوير برنامج تلفزيوني

سارعت جهات فلسطينية يوم الأربعاء الماضي الى اتهام إسرائيل بناء مستوطة جديدة وسط الضفة الغربية، قبل ان يتضح ان الحديث يدور حول موقع تصوير مؤقت لبرنامج تلفزيوني للأطفال فقط.

وقد سارعت اصوات فلسطينية الى التنديد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” بإقامة بؤرة استيطانية جديدة بجانب مستوطنة نوفيم المقامة على أراضي محافظة سلفيت الواقعة في وسط الضفة الغربية”، على ما يبدو بعد ان شاهدت صورا للمباني.

وافادت المواقع الفلسطينية “ان مستوطنون نصبوا 13 خيمة وعددا من الغرف المتنقلة الخشبية على أراض، تعود ملكيتها لمواطنين من ديراستيا شمال غرب سلفيت”, مشيرة الى ” أنه تم شق طريق خاص لهذه المستوطنة مع تجهيز أعمدة انارة بالطرق”.

ونقلت المواقع الفلسطينية عن عضو بلدية ديراستيا نظمي السلمان قولها ” انه بدأت تحركات للمستوطنين منذ يومين، في منطقة خربة شحادة التابعة لبلدة ديراستيا، وتبين أنهم نصبوا هذا العدد من الخيام، والغرف المتنقلة”.

وقال مزارعون فلسطينيون للمواقع الفلسطينية ” إنه تم تحذيرهم من قبل مستوطن مسلح من الاقتراب بماشيتهم من المنطقة”، وهو على ما يبدو ما اثار شكوك الفلسطينيين حول إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

واتضح بعد ذلك ان هذه المباني هي مبانٍ أقيمت من اجل تصوير الفيلم الجديد ” يوفال بطل في الغيوم” الذي سيبث في الصيف، والذي يؤدي بطولته الممثل الكوميدي الإسرائيلي ونجم الأطفال يوفال شم طوف، المعروف بشخصية يوفال المرتبك.

وقال القائمون على هذا الفيلم ” ان هذه المنطقة تتصف بكونها جميلة وجبلية وخضراء وهذا ما دفعنا للمجيء هنا لتصوير الفيلم, وسوف نعمل تفكيك الخيام والغرف فور انتهائنا من التصوير”.