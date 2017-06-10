دارت الايام.. الرئيس الاسد يتجول بملء الحرية في ارجاء دمشق, فيما يرزح امير قطر تحت وطأة حصار خليجي خانق
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جرينتش+2 12:52
ليست مستوطنة هذه المرة.. بل قرية لتصوير برنامج تلفزيوني

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