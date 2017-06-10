تزايد حالات الانشقاق بصفوف المجموعات المسلحة وعودتها لاحضان الجيش السوري

اعلنت مجموعة مسلحة تابعة لـ”الجيش الحر”، المنضوي تحت لواء عملية “درع الفرات” في ريف حلب الشمالي، انشقاقها اليوم السبت, وانضمامها إلى الجيش العربي السوري بعد وصولها إلى مناطق سيطرة الجيش.

وقال “أبو الخير”، القيادي في لواء أحرار منبج، بعد أن تمكن من الفرار مع مجموعة يصل عددها إلى 30 عنصرا من مناطق سيطرة “درع الفرات” إلى مناطق سيطرة الجيش السوري: “لقد كنا في الريف الشمالي ضمن عمليات درع الفرات, وها قد خرجنا على ثلاث دفعات للاستفادة من مرسوم العفو الرئاسي…وانا أناشد جميع الموجودين ضمن ما يسمى بعمليات درع الفرات المغادرة والعودة إلى حضن الوطن”.

وأضاف أبو الخير يقول : “أن ما تقوم به تركيا هو مشروع احتلال لسوريا وهذا ما نرفضه… فنحن لن نكون عبيدا للأتراك”.

كما أوضح أحد العناصر المسلحة أن “الأتراك يقولون… استقبلنا اللاجئين… وهم في الحقيقة يتقاضون المال مقابل استقبالهم لترتفع ميزانية الدولة التركية على حساب دماء السوريين وتدمير سوريا وسرقة أموال الشعب السوري وممتلكاته”.

جدير بالذكر ان عدة مناطق سورية تشهد حالات انشقاق متعددة في صفوف المجموعات المسلحة وعودة المسلحين إلى كنف الدولة السورية، مستفيدين من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016، الذي ينص على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.