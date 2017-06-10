ترامب يبق البحصة ويطالب قطر بوقف دعمها التاريخي للارهاب

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولة قطر إلى وقف فوري لتمويل الإرهاب, وحثها على أن تكون ضمن الدول المسؤولة في هذا الإطار وبشكل سريع.

وجزم – خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس – بأن “لدى قطر تاريخ طويل وعال جداً في تمويل الإرهاب”.

وتفصيلاً، قال ترامب إنه قد حان الوقت لمطالبة قطر بوقف دعمها للإرهاب وبشكل سريع وفوري، مضيفاً “ينبغي ألا يكون هناك المزيد من الدعم، خاصة وأن لدى الدوحة تاريخ طويل من دعمها للإرهاب والتطرف”.

وأعرب ترامب عن أمله في أن تشكل هذه الدعوة بداية النهاية للإرهاب ومن ثم هزيمته، مشيراً إلى مشاورات أجراها مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون، وعدد من القادة العسكريين الذين أكدوا على دعوة الدوحة لوقف تمويلها للإرهاب والعمل على تعليم الناس عدم التسامح ومن ثم قتل الآخرين.

وقال ترامب في ختام تصريحه، إن “مهمتي الأولى حماية الشعب الأمريكي عبر وقف تمويل مثل هذه الدول للإرهاب، ولا يمكن لبلد متحضر أن يقبل بهذا العنف أو يسمح لهذا الفكر الخبيث أن ينتشر”.